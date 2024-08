To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would NEVER do something so rude & irresponsible! https://t.co/jL0GDW5QUx pic.twitter.com/XhUxCSGFNP

Terwijl wij gisteravond in afwachting waren van het grote Lon en Don interview op X (nu al 3 keer proberen terug te luisteren maar steeds in slaap gevallen, red.) stuurde Eurocommissaris Thierry Breton alvast een dreigbrief aan Elon Musk. Daar staat allemaal gewauwel in over schadelijke informatie en alle volstrekt irrelevante bla bla bla van de EU die een hekel heeft aan ongecensureerde informatie en niet snapt dat ook (of zelfs: juist) zonder Twitter desinformatie zich reuze snel verspreidt, terwijl de bestrijding van desinformatie door de EU in de, door GeenStijl ondervonden, praktijk nogal dystopisch uitpakt.

Om onszelf te citeren: "Het fijne van Twitter is juist dat, ondanks al het (volstrekt voorspelbare) gekut van Elon Musk om de gebruikservaring van 1 account te verbeteren en die van alle 399.999.999 andere te verneuken, alles in de openbaarheid gebeurt. Er is te zien wie wat wanneer post, wat je kan helpen om de betrouwbaarheid van een bericht in te schatten. Dat gaat weleens fout, maar we hebben nieuws voor u: voordat social media bestonden ging dat ook fout en dan duurde het veel langer voor de fout hersteld was."

Maar dan even het springende punt in deze brief, die laat zien waarom Thierry Breton direct moet worden afgezet als Eurocommissaris: "I am writing to you in the context of recent events in the United Kingdom and in relation to the planned broadcast on your platform X of a live conversation between a US presidential candidate and yourself, which will also be accessible to users in the EU". Oftewel: als jij een politicus interviewt die wij niet leuk vinden, dan gaan wij jou dreigen met extra strenge handhaving van door onszelf verzonnen regels waarvan nergens is aangetoond dat ze echt helpen tegen desinformatie, NOG VOORDAT DAT INTERVIEW HEEFT PLAATSGEVONDEN. Dat is niet een beetje raar. Dat is levensgevaarlijke politieke censuur van een uitvoeringsinstantie die heel snel terug in zijn hok moet. Thierry Breton OUT, en rap een beetje.