Ze weten dondersgoed dat social media een sterke invloed op vooral de jongere generatie heeft. Het is dus om zelfbehoud in de toekomst te doen.

Het werkt echter ook voor de rest van de wereld als een tierelier. Voorbeeld: de afgelopen weken werden wekelijks de twitter files gepubliceerd. Elke week, je kon er de klok op gelijkzetten, kwam er weer een wanhopig narratief van de extreem linkse kant om de aandacht af te leiden. Eerst was het "Trump wil de constitutie afschaffen". Een week later was het "Trump heeft tax fraude gepleegd". Toen Elon een paar extreem linkse accounts geblocked had voor het doxxen van de fysieke locatie van zijn privé jet, werd het "Elon is een Nazi, want hij laat Nazi's op het platform". Elke keer weer. En nu laat ie zichzelf dus wegstemmen (edit: welke "Nazi doet dat nou?"). Probleem is echter het volgende. Nemen we het eerste voorbeeld: "Trump wil de constitutie afschaffen". Als je gaat kijken naar wat hij wérkelijk gezegd heeft, dan is dat te verstaan in de trend als "als je verkiezingsfraude pleegt, kunnen we net zo goed de hele constitutie afschaffen, want dan maakt het geen zin meer dat we alle regels nog opvolgen". Dat wordt vertaald als "Trump wil de constitutie afschaffen", terwijl hij juist het exact tegenovergestelde bedoelde. Vervolgens wordt de leugen een week lang tot vervelens toe herhaald en plotseling wordt het stil. Er is weer een nieuw narratief. Maar stilte betekent hier: "algemeen geaccepteerd onder ideologische peers dat het de historische realiteit is". En vervolgens, let maar op, gaat dat een slogan worden tijdens de campagne: Trump wil de constitutie afschaffen en DUS wil iedereen die op hem stemt dat óók. Amerikanen houden van "guilty by association". Dan krijg je dus een beschuldiging die niet klopt, een realiteit die geen realiteit is en een verband dat niet klopt. En zo rolt de hedendaagse politiek dus. Hetzelfde gebeurt aan alle kanten van het spectrum, rechts, links, midden, het is allemaal gebaseerd op leugens en verdraaide waarheden. En het erge is: ze komen ermee weg! Waarom? Omdat de media niet alleen haar plicht om de politiek te controleren verzaakt, maar zelfs actief mee stuurt. Dan heet het dus geen journalisme meer, maar is het gewoon propaganda. Ik zie dus de verschillende media als de echte boosdoener; aangezien het politiek crapuul gewoon dat doet wat ze altijd doen: gewetenloos opportunisme. De media zorgt er echter voor dat ze er dit keer mee weg komen, waar vroeger regelmatig een politicus "de eer aan zichzelf" moest houden omdat ie naast de pot had gepist.