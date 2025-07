Dankzij Bob Geldof horen we nog ieder jaar het meest verschrikkelijke kerstnummer ooit gemaakt op aarde, maar diezelfde Bob Geldof bedacht in de jaren '80 het benefietconcert der benefietconcerten, LIVE AID. Een all-out wereldwijd spektakel met een afgeladen Wembley Stadium in Londen én een bomvolle JFK Arena in Philedephia, integraal uitgezonden over de hele wereld. Er waren zelfs nog wat aftakkingen in andere landen, waaronder een concert van B.B. King in Den Haag. Allemaal tegen de hongersnood in de hoorn van Afrika, waar spijtig genoeg nog altijd weinig te vreten is. Maar een groot deel van de legendarische line-up van toentertijd is er daarentegen inmiddels niet meer. Dire Straits is uit elkaar, Spandau Ballet bestaat niet meer, Tom Petty dood, David Bowie dood, Freddy Mercury overleden aan (live) aids en zo zijn er nog wel meer ter ziele. Ze traden allemaal op zonder gage te ontvangen, hooguit kregen ze wat gratis drugs backstage. Ter ere van het jubileum is het gehele concert vandaag integraal te volgen op YouTube. Toch mooi.