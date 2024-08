De Antichrist Superstar is terug. In het geval van Marilyn Manson is "gecanceld" eigenlijk een te milde uitdrukking. Want die jongen, daar was natuurlijk wel wat mee. Er waren heul veul beschuldigingen van de meest verschrikkelijke seksuele misdrijven bij vrouwen, hij klaagde zijn ex Evan Rachel Wood aan omdat die onder andere beweerde dat hij een speciale geluiddichte 'rape room' in huis had EN 4 vrouwen daagden hem voor de rechter wegens seksuele vergrijpen. Geen van alle zaken mondde uit op een veroordeling. Dat gezegd hebbende, is het artistieke genius van Manson niet te ontkennen. The Pale Emperor (2015) en Heaven Upside Down (2017) getuigden van een muzikale opleving, maar kort nadat in 2020 zijn laatste album We Are Chaos uitkwam kwamen de beschuldigingen bovendrijven en verdween Manson uit de spotlights. Hij werd nog naast Justin Bieber gespot bij een kerkdienst (???) van de tevens gecancelde Kanye West maar in pas in 2024 is de Mephistopheles van Los Angeles echt TERUG.