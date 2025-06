Nederlandse rock 'n roll HISTORIE

Het was Andy Tielman die in de jaren '50 met zijn Tielman Brothers de vetkuiven, wilde gitaarsolo's en goddeloze heupbewegingen vanuit Amerika (en via Indonesië) naar Nederland haalde. Een deel van die Nederlandse muziekgeschiedenis komt morgen, bijna 14 jaar na Andy Tielmans overlijden, ONDER DE HAMER bij het Dutch Auction Company in Tilburg. De privécollectie bevat veel foto's, posters en andere meuk, maar het meest interessant en tevens het duurste zijn natuurlijk de GITAREN. Wat blijkt, daar had de beste man er meerdere van. Toegegeven, de ene is noemenswaardiger dan de ander. Een akoestische Epiphone EJ-200 'Elvis-editie' uit 1996, tja. Of een (ogenschijnlijk) namaak-Gibson. Zonde. Niettemin zitten er ook PARELS tussen voor de liefhebber en misschien wel VOOR U. We rocken en rollen door na de breek.

De 'ANDY TIELMASTER', 3.000-5.000 euro

Heeft 'ie rond 2008 met z'n band Tjendol Sunrise laten maken in Indonesië, niets bekend over de specs maar in ieder geval UNIEK.

2008 Burns "The Shadows" Apache, 4.000-6.000 euro

Gemaakt ter ere van het 50-jarig jubileum van de band The Shadows en vernoemd naar hun wereldberoemde nummer Apache. Wellicht uitermate geschikt om het nummer Apache van The Shadows op te spelen. Maar kijk even, wát een ding.

1992 Les Paul Standard in wijnrood, 5.000-8.000 euro

Vroeger was echt niet alles beter maar de Gibsons waren het in de 90's zeer zeker wél. Inclusief originele hardcase, STRIK EROM.

1997 Gibson Les Paul custom shop LPR-7 GOLD TOP, 6.000-8.000 euro

Jajaja reissue van de 1957 Les Paul, dubbele humbuckers etc etc etc HIJ IS GOUD, wat wil je nog meer? Geweldige ingelijste foto erbij ook.

1963 Fender Jazzmaster sunburst, 18.000-25.000 euro

Een Fender van voor 1965 (dus pre-CBS) is altijd zeldzaam, maar een Jazzmaster in deze staat is een absolute werelddeal. Originele P90's erin. Mooi.

BONUS: een Telecaster gesigneerd door alle leden van KANE