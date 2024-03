Ja, onze huissurvivalist Spartacus hakt een stuk efficiënter met zijn Fiskars en met een Hultafors ligt uw haardhout aanzienlijk sneller op maat in het drooghok. Maar als u een stuk gereedschap zoekt met een goed verhaal, een bijl die meer is dan enkel zijn functie, dan gaat er niets boven de originele hakker waarmee Jack Nicholson wapperde in The Shining. Ideaal voor als uw vrouw de badkamer te lang bezet houdt of als ultieme wanddecoratie in uw mancave. Extra geschikt als u zelf Johnny heet. Kost wat, maar dan heeft u wel een echte binnenkomer in huis. Geen bijlenfan? Probeer dan eens de pijl en boog van Rambo, de blaster van Princess Leia of een T-Rex-kop uit Jurassic Park. Ja makkers, zo wordt winkelen nog leuk. Het leven is tenslotte te kort om uw interieur enkel bij Loods 5 te halen.