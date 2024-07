Pim Astro. Een naam die klinkt als die van een mislukte psychedelische techno-dj maar in werkelijkheid toebehoort aan een vertegenwoordiger van de groene sociaaldemocraten in de gemeenteraad van Leeuwarden. Het GroenLinks-raadslid heeft excuses moeten aanbieden na een kleine oopsy-daisy. "GroenLinks-raadslid Pim Astro van de gemeente Leeuwarden is met een hakbijl naar de feesttent van Baard gegaan. Dat blijkt uit een excuusbrief die hij naar zijn collega-raadsleden heeft gestuurd."

In het dorp Baard, in de periferie van de Friese hoofdstad, werd in juni een knalfuif georganiseerd. "In de aankondiging van het feest stond dat er muziek zou zijn tussen 14.00 en 16.00 uur. Het was al 21.00 uur toen ik op pad ging met de bijl", schrijft Astro. Een bijl ja. Totaal niet dreigend. Volgens de keurige man van het volk was het echter totaal niet zijn bedoeling ermee te dreigen.