Prachtige televee bij WNL. Een hernieuwde stuiptrekking van de oude sociaaldemocratie. Van de rebellerende oudjes. Van vanavond weer voor op het Perzische tapijt op een Chesterfield fauteuil tussen de boekenkasten van eikenhout voor de kachel, met een gietijzeren pook in de hand om het blokje hout op het vuur een por te geven. Niet omdat het zo koud is, maar omdat het nou eenmaal vrijdag is. Van op schoot het boek 'Wim Kok 1: Voor zijn mensen 1938-1994' dat al drie keer herlezen is maar het leest jandikkie nou eenmaal zo lekker weg. En het was verdomme een kerel! Van een glaasje port, in een van de vakbond gekregen glaasje, het lijkt kristal maar dat zal het wel niet zijn, alvast verheugend op zondag, eerst De Klassieken op Radio 4 (door de speakertjes van B&W, getipt door een 'vriendje') en daarna natuurlijk Buitenhof op tv. O ja, natuurlijk ook van de arbeiders in de fabriek. Van Rob Oudkerk bij WNL. Over hoe GroenLinks een partij van 'andere mensen' is. "Klimaat, milieu, hogeropgeleiden, voor de ouders van Sterre en Storm." En hoe de PvdA de partij van Henk en Ingrid is. Wat een strijd. Een Oekraïense soldaat die nog even tegenstribbelt terwijl zijn Russische tegenstander het mes dieper in z'n borst douwt, nog niet klaar om over te geven, maar wel bijna. Wat is het stiekem jammer dat de PvdA straks niet meer bestaat.