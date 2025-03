Eigenlijk best geestig. Een fors deel van het Nederlandse electoraat is economisch gezien een tikje links, en cultureel een tikje behoudend. De sociaaldemocratie is in wezen best geliefd, maar de PvdA is ongeveer even populair als de Waffen-SS. De meeste mensen die de sociaaldemocratie in theorie een warm hart toedragen maar de PvdA na decennia gehannes een beetje stom vinden, vinden GroenLinks nog veel stommer. Logisch dus om beide partijen samen te voegen, min keer min is plus, of iets van die strekking. Alleen: nu zijn er dus allemaal bromboomers die zich tegen de fusie keren, verenigd onder de vlag van Rood Vooruit. Inspirerende types als een Ad Melkert (?), maar bijvoorbeeld ook Rob Oudkerk, bekend van het beste interview van 2025. Die is tegenover de T. duidelijk: "Het huwelijk tussen PvdA en GL is bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Op migratie wil GL alle grenzen open. PvdA heeft jarenlang een zwalkend beleid gevoerd, maar wil nu juist een strenger migratiebeleid. Daarnaast wil (sic) GL ieder grasveld belangrijk, terwijl PvdA woningen op die grasvelden wil bouwen. En qua buitenlandbeleid is alleen Israël-Palestina al een splijtzwam." Het alternatief: "Een gewone sociaaldemocratische partij. Niet groenrood, maar gewoon rood."

Zal je altijd zien, krijgen we straks alsnog Ronald Plasterk als premier.