Er werd weer een politicus geïnterviewd in De Balie en dat werd niet zo sexy als voorgaande keer, want en was geen Mona Keijzer en er zat bovendien niemand van GeenStijl in de zaal. In plaats daarvan was Frans Timmermans te gast. Die is, zoals we weten, al een tijdje bezig met een poging om zijn imago op te frissen. Een zoveelste poging, hoewel ditmaal niet geheel vruchteloos. Er zijn nog steeds weinig mensen of dingen zo onsexy als Frans Timmermans, zij het Frans Timmermans in een spijkerbroek en op kekke witte Adidas-gympen, maar we moeten toegeven dat hij er sinds kort niet meer uitziet als het liefdeskind van een tuinkabouter en het Michelin-mannetje. Veel belangrijker dan de looks waren natuurlijk de ONDERWERPEN van de interviews, en dan eigenlijk met name het laatste interview. Eerst kwam Bram Vermeulen met Frans praten over GAZA, toen ging Lara Billie Rense een paar keer vragen EN WAT DEED DAT ALLEMAAL MET JE (voor een non-binaire interviewer een enorm wijverig gesprek), maar gelukkig was daar nog de hoofdact: AD MELKERT. Die wil dus helemaal niets weten van een fusie met GroenLinks, laat staan een fusie die geen fusie is maar een nieuwe partij bestaande uit de oud-leden van 2 verschillende reeds bestaande partijen (wij snappen hem nog steeds niet). Oftewel, toch nog eventjes een soort van vuurwerk. Een soort van, want ja: we weten natuurlijk allemaal dat het clubje rode bromberen, met geboren verliezer Melkert als aanvoerder, de interne strijd binnen de PvdA niet gaat winnen. Dat tekende zich ook wel uit in het interview. Bovenstaand clipje bevat zowel Melkerts hoogtepunt als interviewer ('maar dan mogen we straks geen vlees meer eten huuu') als de dijenkletser van de avond (Timmerfrans die het Amsterdamse stadsbestuur noemt als een goed voorbeeld van hoe het dus wél kan). Na de breek voor de volledigheid nog even de hele video. Die kunt u kijken, hoewel anderhalf uur Frans Timmermans en lullen over sociaaldemocratie je niet in de koude kleren gaat zitten. Dus, wij gaan ter compensatie een veldje rode rozen vertrappen. Daaag!