Lollig dat we nu naar Ad 'voor de sfeer' Melkert moeten luisteren want juist bij Ad Melkert begon, na jaren waarin Wim Kok toch nog wel werd gezien als premier van álle Nederlanders, de ideologische aftakeling en ontmanteling van de sociaaldemocratie. De reactionaire jamarisering van de PvdA. Het was juist Ad Melkert die de laatste smeekbede van de sociaaldemocratie miskende met gehakketak tegen Pim Fortuyn, en dat wegspoelde met een dood biertje. Met zijn aandeel in de poging om Fortuyn te stoppen (gelukt) draaide hij de kraan alleen maar verder open. En deze Ad Melkert houdt nu een betoog over hoe de PvdA ideologisch wordt opgevreten door andere partijen. Hoe er in GroenLinks-PvdA slechts één thema leeft (namelijk klimaat) en hoe alle ándere klassieke PvdA-thema's zijn geadopteerd door andere clubs. Nog even, en dan bestaat de PvdA niet meer. En het begon en eindigde allemaal bij Ad Melkert.