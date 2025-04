Er komt een meteorietinslag, alleen beseffen de dino's dit keer heel goed dat ze zullen uitsterven. Vier (oud-)burgemeesters van wie nog nooit iemand heeft gehoord (Harry Leunessen, Bouke Arends, Jan Boelhouwer, Harry Keereweer) beschuldigen het PvdA-bestuur van 'onbehoorlijk bestuur'. Ze vinden dat critici van de Anschluss van de PvdA bij natuurwijnlinks 'onvoldoende ruimte' krijgen. Uiteraard is daar dan ook weer de onvermijdelijke doodbierdrinker Ad Melkert, het boegbeeld van sjoelbaklinks, dinosaurusrood en een visionair als 1975 in de toekomst ligt. Dat de doodsreutel alleen maar van deze belegen lui komt is typisch: bij mensen onder de 50 is de PvdA ongeveer even populair als het roken van crack, en PvdA'ers van boven de 50 denken dat de jeugd nog steeds in de weer is met Flippo's. Geef het nou maar op.