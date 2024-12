Heeee zullen we een keer bier drinken zei Ronaldo ja is goed zei de rest. Waar gaan we dan heen vroeg Ronaldo we gaan naar de balie zei schots,scheef. Alleen tante diane kon niet want die had familie op bezoek ofzo nou ja! wel waren mosterd (ik) en zorro (iemand anders) ook mee sjonge jonge wat was het gezellig eerst gingen we naar een café en toen bestelden we bier. En toen gingen we naar sherpa die doet aan nepalees eten in nepal heb je veel bergen. En toen gingen we naar de balie want daar was Mona Keijzer en die was eerst van cda maar nu niet meer. mona keijzer is nu van de boeren van caroline en die was laatst ook in de balie. Daar gingen we aan de bar zitten en bier drinken en lachen en naar mensen kijken sjonge jonge wat was het leuk. En toen gingen we de zaal in en daar was een kale meneer die zei hallo wat fijn dat u er bent hier is mona keijzer en daar was mona keijzer die gaat naar de operatietafel mona keijzer vindt the getaway van Chris de Burgh een leuk album dat klopt vindt mosterd. Toen kwamen de interviewers de ene was sam hagens die van derksen enzo die had zich helemaal niet voorbereid of in ieder geval maar een beetje dus dat was een slecht interview hij deed wijn in een glas. Toen kwam nazmiye oral die zei dat ze heeeeeeeeeel goed kon interviewen maar dat kon ze helemaal niet twee slechte interviewers verdomme! Toen kwam ron fresen die kan wel heel goed interviewen ron was de winnaar van de avond sorry nog van de ongelukkige timing van dat topic toen ron boks. Een meneer riep nog racist naar Mona Keijzer maar Mona Keijzer is dat niet want Mona Keijzer komt uit Volendam alleen daar hebben ze geen ijdelheid maar in Amsterdam wel maar in Volendam heb je heel veel BN'ers en mensen met geld en die heb je dan weer niet in Amsterdam ofzo. Een meneer ging staan en zei HEE WE MOETEN HET HEBBEN OVER VOLKSHUISVESTING misschien kwam hij wel uit duitsland en iedereen dacht hahaha ja wat een meneer en mona zei die meneer heeft wel gelijk. Ron ging snel naar huis maar de rest dronk heel veel bier. Toen kwam joeri albrecht die zei heee jongens van geenstijl en toen ging het over hugo koolschijn en de rest is allemaal privé. Gut gut gut wat zijn wij van geenstijl toch lekker incrowd bij al die vrouwen die een column hebben bij de linda of een keer een verdwaald stuk in de opzij hebben geschreven en wat vonden ze zichzelf allemaal helemaal geweldig. Hi hi hi ha ha ha wat vinden wij het geweldig in de Balie. En toen dronken we nog een keer een rondje bier en toen vond schots,scheef het jammer dat hij niet met doortje smitshuijsen heeft gepraat want doortje smitshuijsen is de naomi klein van nederland maar dan met veel meer talent. Sjonge jonge jonge wat moesten we lachen en toen gingen we naar het café en daar waren allemaal beroemde cabaretiers maar ja.

Einde.