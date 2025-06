We dachten dat we alle takes over het congres waarop de beschaving de Partij van de Arbeid definitief verliet wel hadden gehoord, maar toen kwam er ineens nog een reportage van de neocommunistische gen z-ers van Left Laser. Die reportage gaf een prima beeld van de sfeer achter de schermen tussen de inmiddels grotendeels weggelopen club Rood Vooruit en het partijbestuur, met in de hoofdrol een briesende Gerdi Verbeet. Waarom die vrouw zo woest was: allereerst werd besloten een mede door haar ingediende motie over het nieuwe Israël-standpunt van GL-PvdA, waarover alleen binnen de PvdA echt discussie bestaat, NIET te bespreken binnen de PvdA. Die motie mocht enkel en alleen op het gezamenlijke congres behandeld worden, omdat het een 'Kamerfractie-aangelegenheid' was en die Kamerfractie bestaat uit zowel de PvdA als GroenLinks. Het gaf de Iron Dome-verstehers in de partij het gevoel te zijn kaltgestellt middels een trucje. Toen Verbeet op het PvdA-congres een punt van orde wilde maken over 'de partijtraditie van respect voor de minderheid' werd ze ook nog eens afgewimpeld met de tekst 'ik hoorde geen vraag dus we kunnen door'. Tel daar het gejoel van de jonge leden (die nu dolblij zijn dat de kwaadaardige zionistische boomers definitief zijn weggepest) bij op tijdens het gezamenlijke congres en je hebt een WITHETE GERDI. Over de inhoud van die woede-uitbarsting achter de schermen is nu OPHEF in linksland, want ZE RIEP IETS OVER DAT DE PARTIJ 'AL DAT GELD' WEL KAN SCHUDDEN. Oeh GELD, donaties! Het is in domlinkse kringen natuurlijk heel goor en fout en zo maar ook: van levensbelang voor het voeren van een campagne. Hier lezen we bijvoorbeeld dat de sociaaldemocraten 3 dagen na de val van kabinet Schoof een donatie van 90.000 euro kregen, een aanzienlijk zakcentje. Over welk geld Gerdi Verbeet het heeft weten we (nog) niet en in dezelfde Left Laser-repo noemt ze haar eigen opmerking 'niet mijn meest lucide tekst', maar de half-verstaanbare tirade is voor nieuwlinks al genoeg voor de laatste dolksteek in het karakter van de partijdino. Ze gaat natuurlijk alle grote donoren bellen om de hand op de knip te houden tot de partijtop besluit het hele congres van afgelopen zaterdag nietig te verklaren! TYPISCH DE ZIONISTEN! CHANTAGE! HUUUUUUUU!