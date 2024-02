We have a deal. #Unity All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget. This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine . EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

Een topdag voor professionele handjesschudder Volodymyr Zelensky, want hij kan binnenkort zo'n 50 miljard aan Europese steun verwelkomen om zijn economie te redden tijdens zijn strijd tegen de Russen. Een minder goede dag voor de Hongaarse premier Viktor Orbán die onder druk van zijn EU-collega's zijn strijd tegen dit pakket staakte. EU-collega's die volgens een """uitgelekt""" document (mirror) een shock and awe op de Hongaarse economie zou loslaten als Orbán tegen de Oekraïne-steun zou stemmen. "If he does not back down, other EU leaders should publicly vow to permanently shut off all EU funding to Budapest with the intention of spooking the markets, precipitating a run on the country’s forint currency and a surge in the cost of its borrowing, Brussels stated in the document." Het gelekte dreigement bleek genoeg. Orbán koos een economie voor zijn geld en tekende braaf bij het kruisje. Oekraïne blij, de Europese Unie blij en Mark Rutte blij. En de sfeer binnen onze wankelende landenunie? Die loopt met name wat betreft Hongarije wat lichte schade op, maar is waarschijnlijk nog steeds beter dan die in de Nederlandse formatiekamer. Orbán wist waar hij aan begon: wie speelt met EU-vuur, moet op de blaren zitten.