Nieuwsflits - Op het internet is heul veul PORNO. Die porno wordt ook door alle lagen van de bevolking 24/7 bekeken, maar de Europese Unie wil dat graag AFPAKKEN. In ieder geval van de minderjarigen, het schijnt namelijk niet heel gezond te zijn om van kinds af aan te worden blootgesteld aan van die video's dat er bijvoorbeeld zo'n blonde stiefzus de was aan het uitruimen is en dat ze dan onverhoopt vast komt te zitten en gebukt bij de wasmachine staat en om hulp roept terwijl ze zich niet kan verroeren en dat er dan een grote donkere stiefbroer komt die wel even wil helpen met losmaken tot plots zijn grote donkere ENFIN de EU wil dus niet dat kinderen dat zien. De 4 grootste pornosites (Pornhub, Stripchat, XNXX en XVideos) zijn al vaker aangesproken op hun niet zo waterdichte manieren om minderjarigen te weren en moeten komende tijd bewijzen dat ze toch echt heel erg hun best doen. Dat doen ze niet, want een klein rondje googelen door de GeenStijl Onderzoeksredactie leerde ons dat je enkel een menu krijgt voorgeschoteld waarmee je zonder bewijs te leveren met 1 druk op de knop kunt aangeven dat je HEUS GEEN KIND bent. Daarna kan dus iedereen gewoon zien hoe bijvoorbeeld zo'n blonde meid in een taxi zit en dat de chauffeur na een tijdje zegt dat het dan zo en zoveel moet kosten waarop die meid er plots achterkomt dat ze helemaal geen geld bij zich heeft en dan wat gesteggel van tja wat nu ik heb nou dit hele eind al gereden mevrouwtje en dat hij hem dan maar op een beschut plekje neerzet en haar met zijn grote ENFIN dat kan elke minderjarige dus gewoon zien en we kunnen u meer vertellen: dat doen ze ook. Sterker nog, die pornoboeren vinden het eigenlijk helemaal niet zo erg als er af en toe een minderjarige kijker tussendoor glipt. Als er namelijk 1 groep is die bij uitstek een potentiële goudmijn vormt voor de porno-industrie, is het wel eentje die klotst van de hormonen en reuze nieuwsgierig is naar wat er kan gebeuren als er bijvoorbeeld een ietwat jonge blonde stiefmoeder met haar stiefzoon op een hotelkamer komt tijdens een familievakantie en dat er dan plots maar 1 bed blijkt te staan en tja nee hoe gaan we dit nu doen weet je ach kom we gaan je vader niet extra laten betalen voor een andere kamer want we kunnen bij nader inzien best naast elkaar slapen maar dat die stiefmoeder dan 's nachts ineens toch wel heel dichtbij komt liggen en ineens tegen zijn grote ENFIN dat soort dingen dus. We wensen de EU veel plezier met het onderzoek.