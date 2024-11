Hee daar heb je de cherrypickende charlatans van de Telegraaf weer. Die gaan even geheel voorbij aan een semantische discussie gevoerd op het internet en vragen allerhande Nederlanders doodleuk naar hun kijk op intergraatsie. Harteloos, maar zo gaan die dingen, eerder deze week deden bijvoorbeeld de cherrypickende OG's van het CBS een duit in het zakje, en werd dat rapport bijvoorbeeld weer integraal geïntegreerd in een artikel door de cherryklikkende charlatans van NU.nl. Ha, en chef cherrypickend Charlatonië zou natuurlijk chef cherrypickend Charlatonië niet zijn als hij daar niet meteen zijn plasje over had gedaan.

Afijn, meer staatjes na de breek.