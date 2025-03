Oh nee wacht, wetenschappelijk onderzoek!

Foto (ANP): Moslims weer eens flink gediscrimineerd tijdens een politie-iftar

Hee er is weer een onderzoek naar hoe erg het is met moslimdiscriminatie (die, moet je er dan bij zeggen maar waarom moet je dat er dan bij zeggen, heus bestaat) en het is kennelijk zo erg dat er een ANP-persalarm voor nodig was "Moslimdiscriminatie is structureel en ontwrichtend". Dus wij dat onderzoek lezen en wat blijkt? De onderzoekers hebben, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken, een beetje door de beschikbare literatuur gebladerd, experts uit de discriminatie-onderzoek gesproken en daarna een paar usual hijabs gebeld voor een interview en aan die moslims gevraagd hoe erg ze moslimdiscriminatie vinden. Nou ja, erg dus.

Dat de onderzoeksgroep niet representatief is, geven de onderzoekers volmondig toe: "Verder valt uit de interviews en de focus-groepen op dat een groot deel van de respondenten hoogopgeleid is en geëngageerd met het maatschappelijk probleem rondom moslimdiscriminatie, bijvoorbeeld door zich op verschillende manieren in te zetten voor de belangen van moslims door zelf initiatieven te starten of zich aan te sluiten bij initiatieven en belangenorganisaties. We gaan er daarmee ook vanuit dat we een redelijk diverse, maar geen representatieve groep hebben bereikt met dit onderzoek." Veel van dit soort lui dus, die zich niet thuis voelen in een land waar de waarden die bij de islam passen niet breder worden gedeeld. Of anders dit soort lui die in de 'strijd tegen discriminatie' andersdenkenden de mond willen snoeren. Vervolgens hebben de onderzoekers aan andere (maar ook sommige dezelfde) moslims, en dan ook nog specifiek moslims die wél ervaring hebben met moslimdiscriminatie, gevraagd wat er daartegen gedaan kan worden.

Dat is: helemaal prima, discriminatie is stom, prima dat de overheid dit onderzoekt, maar wel een beetje gek dat de conclusie van zo'n specifiek onderzoek vervolgens wordt vertaald naar de conclusie "moslimdiscriminatie is structureel en ontwrichtend". Zeker omdat in het onderzoek nergens een onderscheid wordt gemaakt tussen (we noemen maar wat) islamkritiek en moslimdiscriminatie. Ook de woorden 'afvallige' en 'ex-moslim' komen in het hele onderzoek exact 0 keer voor. Sterker nog: de onderzoekers halen literatuur aan waarin wordt 'uitgelegd' dat islamofobie eigenlijk een soort racisme is: "Islamofobie kan

worden omschreven als een specifieke vorm van racisme gericht tegen moslims die alle moslims tot één groep maakt. Door een proces van racialisering worden moslims onderaan een hiërarchie van machtsverhoudingen geplaatst, waarin witte Europeanen zonder migratieachtergrond bovenaan staan en moslims gedegradeerd worden tot inferieure anderen." Alsof angst voor de islam hetzelfde is als een hele bevolkingsgroep over één kam scheren en een vrije samenleving niets te vrezen heeft van misschien wel het ongezelligste geloof op aarde. Ja kom nou.

Staat: niet op de kaart!

