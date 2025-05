Nou jaaaa hoe kan het nou dat Amsterdam in een of ander lijstje van gemeentemerken naar beneden is gekukeld? Terwijl Amsterdammers toch altijd heel pedant zichzelf op de borst kloppen en meewarig doen over anderen, er in Amsterdam iedere dag wel iemand wordt afgeknald, het afval hoog opgestapeld ligt in de straten, je voortdurend over de kotsende toeristen struikelt, er overal ratten lopen, je al een boa-boete krijgt als je op het terras per ongeluk de verkeerde kant op kijkt, het gemeentebestuur vooral druk is met Gaza i.p.v. met woningnood, iedere andere gemeente maar naar Amsterdam moet kijken hoe het moet, de huidige gemeentebestuurders voor het laatst een keer in 2018 buiten de Ring A10 kwamen, parkeren ongeveer 80 euro per uur kost, ze Wout Weghorst hebben, ieder nieuw café precies dezelfde flauwe havermelk-IPA-matcha-uitstraling heeft, bier niet te betalen is, obers alleen nog maar Engels lullen, de pont altijd vol is en ze nog geen brug kunnen bouwen, bier niet te betalen is, ondernemers weg worden gepest, alle leuke dingen verboden zijn, alles kapot wordt gereguleerd en ze in andere steden wél gewoon gezellig en normaal kunnen doen. HOE KAN HET?