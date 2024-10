Interessante lectuur in de Volkskrant vanochtend over mensen, die zich niet meer thuis voelen in eigen land en daarom hun heil elders gaan zoeken. Dat hoor je wel vaker, maar nu eens van een andere groep namelijk MOSLIMS, en wel hoogopgeleide moslims! Die vinden het niet leuk in Nederland. Volgens het artikel komt dat door discriminatie, discriminatie, discriminatie én de PVV, maar als u even doorleest (alinea 27) is er nog een andere reden.

"Echt geschrokken van de rechtse verkiezingsuitslag is Yasmine niet. ‘Dat was altijd al een sluimerend gevaar.’ Maar ook van linkse partijen verwacht ze weinig. ‘Zij accepteren misschien dat we een baard of hoofddoek hebben, maar onze normen en waarden zien ze het liefst verdwijnen. Linkse ideeën over lhbti, abortus en prostitutie staan haaks op mijn ideeën over het gezinsleven.’

Ook daarom willen ze verhuizen naar een land waar moslims niet de minderheid vormen. ‘In de islam staat het gezin centraal en is het alleen binnen de geborgenheid van een huwelijk dat man en vrouw intiem zijn’, zegt Yasmine. ‘In Nederland is er steeds minder vrijheid om kinderen met deze overtuiging op te voeden.’"

Oh jee. De vrijheid om je kinderen op te voeden met een achterlijke seksuele moraal en discriminatoire ideeën over mensen met een andere geaardheid staat onder druk! Straks willen alle mensen die zo denken uit Nederland weg en zijn we die allemaal kwijt! Wat nu?