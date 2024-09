Te midden van de paarse heide, waar samenstromen Mark en Aa, DAAR REGENT HET DUS ALTIJD. U bent niet gek, u bent geen vliegtuig, als u denkt dat de regen altijd net valt op het moment u lekker een biertje wilt gaan drinken op de Grote Markt of een biertje op de Havenmarkt of een biertje onderweg naar NAC of een biertje op de Ginnekenmarkt of een biertje bij De Bommel of een biertje bij De Beyerd of een biertje bij De Bruine Pij of een biertje bij Parkzicht of een biertje bij Janssen of een biertje bij het T-huis of een biertje ergens anders. Er is namelijk onderzoek. En dat Onderzoek bevestigt: in Breda regent het harder dan erbuiten. "Ook in Den Haag, Amsterdam en Almere regent het gemiddeld harder dan erbuiten. In Arnhem en Den Bosch valt er juist iets mínder regen dan op het omringende platteland, blijkt uit de nieuwe berekeningen."