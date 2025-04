Nederland. We waren maandenlang zo droog als Debby Gerritsen. Maar daar komt eindelijk verandering. Heremijntijdje. Niet normaal! We gaan helemaal volledig Miljuschka Witzenhausen rond 22 april. Limburg weer weg. Flevoland weer Zuiderzee. Amsterdam weer schoon. Weggespoelde Paasvuren, kinderen aan het zwemmen bij het paaseieren zoeken, Amstel Gold Race week vervroegd. Bekerfinale in Kuip Water. The Passion afgelast wegens nat kruis. Alle oogsten nu al mislukt wegens te harde druppels, en heel veel verkeersongelukken wegens glibberig spul op het asfalt (bron:google). Hartelijk dank voor de tip, Marc Putto. De beste Weerprimeurman van Nederland!