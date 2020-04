Jezus (die eigenlijk Jaap van Dissel heet) trok rond door het land Palestina. Hij was met zijn leerlingen onderweg naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren, het joodse Pesach waarin de bevrijding uit Egypte werd herdacht en gevierd, maar toen kwam er een Rotterdamse controleauto die Jezus en zijn leerlingen betrapte op samenscholing. "Jammer dan makkers", zeiden de controleurs, en Jezus en zijn kornuiten kregen allemaal een flinke boete. "Godverdomme", vloekte Jezus. Enfin, Jezus liet een paar van zijn knapen wc-papier en een ezel halen en ze reden ze Jeruzalem in. Er was bijna niemand op straat; iedereen zat binnen vanwege het coronavirus, behalve dan wat wielrenners die de stoet rakelings passeerden en Jezus en passant in z'n bek tuften. De stemming was dan ook helemaal niet opgetogen.

Heel veel mensen waren wel klaar met die Jezus, die nog carnaval had gevierd en zodoende heel veel levens in gevaar heeft gebracht. Zoals Judas, die een flinke zak geld kreeg om de corona-kliklijn te bellen. Het gezelschap ging eten en tijdens de maaltijd was er gebakken vleermuis, wijn en wc-papier. Jezus deelde wc-papier uit en riep allemaal onnozele dingen, want hij had te veel gezopen, net als iedereen in quarantainetijd. Vervolgens ging Jezus een potje zitten bidden en nadien kwam Judas eraan met een stel boa's van de corona-kliklijn. Judas ging helemaal Buck Angel en hij gaf Jezus overheerlijke tongzoen. "Judas, verraad je mij met een overheerlijke kus?", vroeg Jezus.

Jezus werd gevangen genomen. Hij hoestte nog wat agenten in het gezicht maar het hielp allemaal geen zak, hij moest naar de rechtbank onder leiding van rechter Pilatus, de tekenaar van Fokke & Sukke. Eerst gingen er allemaal dingen mis met de videoverbinding, zo leerde het Twitterverslag van Saskia Belleman ons, en nadat de advocaat van Judas was geliquideerd vroeg de rechter: "Bent u de koning van de joden?" De rechter wist het ook allemaal niet meer en hij gaf toe aan het volksgericht op Twitter. Jezus moest maar aan het kruis, jammer voor hem.

Jezus werd naar de openbare begraafplaats gebracht: Golgotha. Wegens corona mocht er helemaal niemand bij zijn, zelfs geen familie, het was heel erg triest. Jezus werd aan het kruis genageld en kon het verder uitzoeken. Nadat hij was gestorven kwam het RIVM met een persbericht dat er weer iemand was overleden, precies om 14.00 uur de volgende dag. Het lichaam van Jezus werd in een koelwagen geladen en die gebeurtenis ging viral op internet. Volgens de één was het New York, volgens de ander Italië en volgens weer een ander was het gewoon Rotterdam.

Wel, ineens kwamen er een paar vrouwen die riepen dat corona een hoax is van de Democratische partij. Toen ze gingen kijken was de laadklep van de koelwagen naar beneden. Jezus was er niet meer! De doeken waar ze hem in hadden gewikkeld lagen er nog wel. Zou iemand het lichaam van Jezus hebben weggehaald? Een of andere gabber die toevallig in de buurt een jointje aan het roken was zei dat Jezus is opgestaan. "Zo begrepen de leerlingen en vrienden van Jezus dat het niet afgelopen was met Jezus. Dat Jezus door kon leven in mensen." Einde, en een miljoen jaar later viert iedereen nog steeds Pasen. (Via)

Zalig Pasen allemaal & de groeten aan je schoonmoeder