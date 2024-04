We hebben een EXTREEM goed idee. U gaat vandaag naar de MEUBELBOULEVARD. Dan mag Samantha die bank uitzoeken die u mag gaan betalen, in het busje mag proppen, naar de plek mag sjouwen en vier keer mag verplaatsen. Of u gaat met negen miljoen anderen naar de Keuken Kampioen, denken aan een dag dat u gewoon een keer thuis op uw reet mag zitten, want de Ronde van Vlaanderen mocht u gisteren ook al niet kijken. Of nee, we hebben een nóg beter idee, u gaat naar het tuincentrum. U hebt helemaal geen tuin. Alleen een balkon. Maar ja, Samantha wil een fruitboom. "En hoe gaan we een fruitboom wegstouwen op 6 hoog?", maar Samantha is onvermurwbaar. Ze moet en zal een fruitboom. Een peer, met van die gezellige bloesems. U gaat naar de Decathlon. Ze zag in de krant een foto van De Ronde en nu wil ze wielrenner worden. "We gaan een fiets kopen bij de Decathlon", roept ze. Lieverd het is een fiets van Van Ryse... NIETS MEE TE MAKEN!!! De elektronicazaak. De tv blaast bijna z'n laatste adem uit. U kunt een nieuwe bestellen, maar u kunt ook een rondleiding krijgen door de Media Markt. Door Thijmen, met een h. Thijmen lag een uur geleden nog op z'n vriendin en hij heeft z'n handen niet gewassen. Leuk man! De parfumerie. Ze wil een nieuw luchtje. De supermarkt. Niet om iets te kopen maar om de sfeer te proeven. De boekhandel. "Voor de strips." EN DAARNA GAAN WE NAAR M'N MOEDER. Of, heel misschien, bent u wel een geluksvogel. En mag u vandaag werken. Lekker op kantoor. Gefeliciteerd. Zalig Pasen.