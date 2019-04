Jezus trok rond door boreaal Palestina, vele jaren later bekend van brandende autobanden en mensen die op de Dam staan te schreeuwen. Jezus was onderweg naar de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem om Pesach te vieren; de herdenking van het einde aan de joodse slavernij in Egypte. Jaren later zouden leden van de radicale Grauwe Sfinx in Egypte oproepen om alle straatnaambordjes te wijzigen. Enfin, Jezus stuurde een paar van zijn volgelingen die hij had ontmoet tijdens een meetup vooruit om een Tesla op te halen. Die auto kostte de overheid hartstikke veel knaken aan subsidie, maar dat boeide Jezus niks. Hij had startkapitaal en de overheid stelde hem dankzij de regelgeving in staat in een auto van een ton te rijden, waarom zou hij dan op een stomme ezel gaan zitten? In de Tesla reed Jezus de stad Jeruzalem in. "Gezegend de Koning. Hij komt in de naam van de Heer!", riepen de mensen. Iedereen was vrolijk, behalve Petrus R. de Vries, want die was altijd chagrijnig.

Maar! Jezus was niet bij iedereen geliefd. Sommigen vonden hem racist, nazi of klimaatontkenner. Geestelijk leiders zochten naar manieren om Jezus het zwijgen op te leggen. Dat deden ze in een uitzending van De Wereld Draait Door op de VARA - al zou later blijken dat die lastercampagne tegen Jezus alleen maar averechts werkt. De geestelijk leiders werden geholpen door een van de leerlingen van Jezus, genaamd Joram. Hij zei een soort boek te schrijven, maar in werkelijkheid was dat een plan om Jezus te verloochenen. In ruil kreeg hij 72 geyle maagden.

Bij het paasfeest werd, na een optreden van Freek de Jonge die destijds 132 jaar oud was, een maaltijd gehouden. Jezus liet naar aanleiding van een tip van Mieke wijn van de HEMA aanrukken. Het brood was biodynamische spelt van 5,75, want zo gaat dat tegenwoordig. Jezus pakte een grote Loempidel, brak die in stukken en deelde uit. "Wat er ook gebeurt, blijf bij elkaar komen. Ook als ik er niet meer ben. Als jullie dan samen eten en delen, denk dan aan mij." Jezus wandelde vervolgens naar de Olijfberg en sprak woorden tot God. Toen hij terugkwam bij zijn makkers lag iedereen te pitten.

Vanuit het donker kwam er een groepje mensen aan. Jezus wilde ze een hele goede morgen wensen, maar toen kwamen ze dichterbij. Het waren leden van Antifa en politici van GroenLinks en de PvdA. "Als je Jezus dood wil schieten roep dan PAF", zongen ze. Joram was er ook bij. Hij was degene die Jezus een kus gaf. Jezus schrok: "Joram, verraad je mij met een kus?" Jezus werd gevangen genomen en naar Mark Rutte gebracht. Veel zorgen maakte Jezus zich niet, want onlangs liep hij een marathon en daar zag hij ook gewoon een moordenaar van een beroemde politicus een robbertje meehobbelen. "Bent u de koning van de joden?", vroeg Mark Rutte. Jezus dacht: bekijk het maar, ik ga die kneus geen antwoord geven.

Mark Rutte vond dat Jezus niks had misdaan, maar om een lang verhaal kort te maken liet hij hem wel gewoon aan het kruis spijkeren. Eerst beloofde Mark Rutte hem nog duizend euro te geven, maar die kreeg hij ook niet. Jezus werd vervolgens naar soldaten gebracht, die hadden allemaal gaten in de kleren en niet-functionerende wapens. Het lukte de soldaten wel om een kroon voor Jezus te maken. Overigens was één soldaat in het bijzonder er niet bij, want die was carnaval aan het vieren in Den Bosch.

Enfin, Jezus werd naar een plek buiten de stad gebracht waar alle misdadigers werden gedood. De plek heette Amsterdam Nieuw-West. Hij werd vastgespijkerd aan het kruis en moest dat kruis zelf dragen. Hij had ook met de trein gekund, maar er lagen natuurlijk weer blaadjes op de rails en dus was er vertraging. Uiteindelijk stierf Jezus en nog voordat hij in doeken gewikkeld kon worden kwam Pia Dijkstra van D66 langs om de organen van Jezus eruit te zuigen. Met dank aan de Uil van Minerva werden de organen naar een donorkindje gebracht, ene Thierry. Toen Jezus eenmaal in de doeken lag werd hij 'begraven' in een graf in de rotsen. Voor de ingang werd, door Ted van der Parre, een zware steen gerold.

Een paar dagen later kwamen de volgelingen van Jezus bijeen om Matzes van Hollandia met bruine suiker van de Aldi te bikken. Opeens verschenen er een paar vrouwen die vertelden dat de zware steen voor het graf van Jezus was verdwenen. Wie ook was verdwenen, als een soort Ridouan Taghi, was Jezus zelf. Er scharrelden wat mannen rond die zeiden: "Ach joh, Jezus is hier niet meer, hij leeft." Iedereen vierde feest en men ging naar Tel Aviv, want daar stond het Songfestival op het punt van beginnen. Het was een feest van jewelste, en iedereen begreep dat Jezus niet echt was gestorven. Sommige mensen besloten de tekst 'Jezus Leeft' ook maar gewoon op de dakpannen van hun boerderij langs de A28 te verven. En sindsdien moorden allerlei mensen elkaar op religieuze gronden uit, omdat ze vinden dat zij de waarheid in pacht hebben en anderen niet. Bedankt Jezus!

Vrolijk Pasen & de groeten aan je schoonmoeder