Klootviool Luc R. (20) uit Westervoort racete met 150 km/h over een 60-weg en reed daarmee een ouder echtpaar uit Wilp overhoop. Botbreuken, gescheurde lever en milt, oogkasfractuur, schedelbasisfracturen en een revalidatie van meer dan een jaar die nog steeds bezig is. In de rechtszaal blijkt dat Luc het toch vooral vervelend vindt voorrrr: Luc zelf. "Een vervelende situatie voor mij", zegt hij over de rechtszaak. Luc studeert rechten en wil graag advocaat worden, maar even een keertje z'n slachtoffers bellen was er niet bij. "Ik vond de confrontatie te zwaar voor mij om die aan te gaan, al die negatieve emoties." Arme Luc. Lul.