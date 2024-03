Hallo lieve kindertjes, dit is het verhaal van Pasen. Zalig Pasen! Er was eens een man. Ze noemden hem Jezus, in ons verhaal heet hij Matthijs. Hij werd altijd naar Hilversum gehaald om daar DWDD te vieren, een televisiefeest waarin de Turkse kapper van Marc-Marie Huijbrechts, de superinteressante takes van Schralina Vagijn en de in 1972 relevante mening van Hanneke Groenteboer werden herdacht. Altijd als Matthijs binnenkwam moest iedereen op de knietjes, vooral de cameramannen. "Gezegend de Koning. Hij komt in de naam van de Heer." Het werkte aanstekelijk op andere mensen want iedereen wilde bij DWDD werken, behalve stagiaires, want zij werden uitgekafferd en in de hoek gezet.

Op een dag zocht de voormalige katholieke krant een manier om Matthijs het zwijgen op te leggen. Ze werden geholpen door een van de leerlingen van Matthijs, Judas. Dat is een anagram van Özcan. Slinkse Özcan deed gewillig mee aan een plannetje om Matthijs keihard te verneuken. Daar kreeg hij een flinke zak televisieprogramma's voor, alsook applausjes van Suzanne Kunzeler en allerlei andere mensen in de media. "Ooooh Özcan wat ben je toch een heerlijke vent", zei iedereen dan.

Op een dag was er een filmpje. Iedereen kreeg een stukje film te zien: Genee, Özcan, Yvonne, GeenStijl, Evert. Maar Özcan vond het toch erg! Sjonge jonge wat erg wat erg. Hij rende naar de politie om zijn goede vriend Matthijs aan te geven. Maar eerst moest er nog geprotesteerd worden tegen het Holocaustmuseum. Boe boe boe, joden boe boe boe. De grootste jodenhater heette 'Asha'. Uit het donker kwam een groepje mannen aangelopen. Het was de politie! Op commando van Femke Halsema deden ze helemaal NIKS. "Ga lekker jullie gang hoor, wat kan ons het schelen." Wel kreeg een of andere cabaretier een kus van de burgemeester. "Ben ik nou verraden met een kus?", vroeg de cabaretier zich af.

ENFIN, lang verhaal kort lieve kindertjes, de man die ze Matthijs noemen werd gevangen genomen door de moraalpolitie. "Bent u de koning van de NPO?" Ja, dat was hij. Matthijs werd naar de Vorst gestuurd, genaamd Peter. Deze Peter wilde Matthijs een contract geven maar toen toch maar niet. "Aan het kruis met hem", riep het volk namelijk. Peter, de vorst, wilde rust op de zender, trok zijn keutel in en besloot Matthijs aan het kruis te nagelen. Bijna net zo'n goede vriend als Akyol!

Matthijs kreeg in het programma Vandaag Inside een nepkroon van takken met stekels. Ook kreeg hij een bordje: 'koning van de NPO'. Matthijs werd naar een plaats buiten de stad gebracht, namelijk naar Eefde. Dat betekent 'schedelplaats voor iconen'. Daar werd hij aan de buis genageld, samen met Thijs Römer en Tom Egbers. Thijs ging zelfs de gevangenis is omdat hij botergeil deed tegen kleine kindertjes. Iedereen maakte grappen over het trio. Een paar dagen later stonden alle vrienden van Matthijs verdrietig bij elkaar. Özcan Akyol was er niet bij, want die vuige verrader was geen vriend meer.

Matthijs werd van de buis gehaald en in het logo van RTL4 gewikkeld. Hij werd samen met Tom Egbers in een graf gerold. Zo kon niemand bij hun lichamen komen. Een paar dagen later liepen er een paar vrouwen angstig over het Mediapark. Ze waren gepest en geïntimideerd. Hoe kan dat nou? Matthijs en Tom liggen toch in hun graf? Aangekomen bij het graf bleek dat de steen was weggepest. Het lichaam van Matthijs lag er nog, maar TOM WAS WEER TERUG BIJ DE NOS. De koning is dood, leve de koning, huilde iedereen, en aan het Spaarne in Haarlem trok iemand - de échte koning - zachtjes aan z'n pik.

EINDE & GROETEN AAN JE SCHOONMOEDER