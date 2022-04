Dit is het verhaal van de twanhuyziging van Jezus van Nazareth, een pseudoniem van Sywert van Lienden. Sywert was met zijn Hulptroepen op weg naar Hilversum om daar de mondkapjesdeal te vieren, waarin de bevrijding van corona werd herdacht en gevierd. Sywert stuurde apostel Bernd en apostel Camille vooruit met een opdracht een blauwe vogel te halen. Toen ze terugkwamen met de blauwe vogel (ze noemen het dier Twitter) ging Sywert erop zitten. Zo reden ze Hilversum in. Heel Nederland vond het prachtig. Iedereen riep: "Gezegend zij Sywert! Hij komt in naam van Jaap van Dissel." De stemming was opgetogen, het leek wel of Sywert op een blauwe loper de stad in kwam. Mensen zwaaiden hem toe met coronatoegangsbewijzen. De leiders van het land echter, zochten naar manieren om Sywert het zwijgen op te leggen. Ze werden daarbij geholpen door Judas. Het waren zelfs twee Judassen: Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen. Samen met geestelijke Eric Smit maakten ze een plan om Sywert te arresteren. Daar kregen ze een flinke zak geld voor!

Tijdens de mondkapjesdeal werd een groot Twitterfeest gehouden. Ook wilde Sywert lekker gaan twitteren. Hij pakte zijn telefoon en deelde DM's uit aan zijn Hulptroepen. Daarna wandelden ze naar een televisiestudio. Sywert ging bidden tot zijn God, Jaap van Dissel. "Ik ben bang, vader!" Het gebed gaf hem rust. Plots verscheen er een artikel op Follow the Money! Het was een artikel van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen! De Judassen! "Hebben jullie mij nou verraden met een artikel?", vroeg Sywert.

Sywert werd gevangen genomen door de soldaten van de FIOD en naar Hugo de Pilatus gebracht. De mensen zeiden: "Sywert zegt dat hij de verlosser is, en de koning van de mondkapjesdeal." Hugo de Pilatus ging knuffelen met Sywert, dat was bijna een dagtaak. Volgens Hugo de Pilatus had Sywert echter niets gedaan waarvoor hij straf zou kunnen krijgen, maar de boze Twittermeute wilde dat er iets gebeurde. Ze riepen: "Geef hem een Twitterban!" Hugo de Pilatus waste zijn handen in onschuld. Op die manier was hij wel betrokken bij de kruisiging van Sywert, maar had hij er geen betrokkenheid bij.

Vervolgens werd Sywert door de boze meute naar een plek gebracht waar alle misdadigers symbolisch werden gedood. Deze plek heette niet Golgotha, maar Buitenhof. Daar zou Sywert worden getwanhuyzigd - en zo geschiedde. Tijdens zijn twanhuyziging aan het kruis deelde Sywert nog wel een 'vriendelijke waarschuwing' uit. "Voor iedereen die al maanden meedoet aan deze laster: het is een keer genoeg. Doe je mee aan deze onzin, dan loop je het risico een keer aangesproken te worden. Elk mens heeft z'n grens. Die van mij is bereikt." De Hulptroepen van Sywert waren echter gevlucht, iedereen was bang om net als Sywert getwanhuyzigd te worden. Alleen zijn BMW Z4 en zijn Tesla bleven bij Sywert. Toen stierf hij.

Nadat Sywert van het twanhuys werd gehaald werd hij in zijn BMW Z4 gewikkeld. Hij werd begraven in een nieuw artikel op Follow the Money. Er werd een paywall voor de ingang van het artikel gerold, zo kon niemand meer bij het lichaam van Sywert komen. Een tijdje later zaten de Hulptroepen van Sywert verdrietig bij elkaar. Opeens kwam er een bericht. Ze waren naar de tijdlijn van Sywert gegaan, om dicht bij hem te zijn. HIJ HAD WEER GETWITTERD! Sommigen werden er bang van. Andere Twitteraars gaven het antwoord. Waarom zoeken jullie een levende op Twitter? Hier zijn alleen maar doden. Sywert is hier niet. Hij is opgestaan!!! Zo begreep iedereen dat het niet afgelopen was met Sywert. Hij leefde door in de echte wereld. Leve Sywert!

EINDE - ZALIG PASEN & GROETEN AAN JE SCHOONMOEDER