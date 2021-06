Het stinkt, maar de geur is bekend. Moeten we nu werkelijk geschokt zijn dat iemand actief in de politiek en hoge ambtenarij gebruik maakt van relaties? Of dat dit gebeurt in het bedrijfsleven? Natuurlijk is dit normaal. Dan kan je het per zaak bekijken hoe “ eerlijk” het is.

Sywert heeft wel de spullen geleverd en dat is een klop op de schouders voor Sywert. Het stinkende is eventueel oneerlijke concurrentie met andere potentiële aanbieders enz, etc, unz.

Binnen de politiek is vriendjespolitiek volstrekt normaal. Waarom denkt u dat splinterpartijen als pvda, gl belangrijke bestuurlijke posten hebben? Kijk eens naar de kleur van burgemeesters, en dat Utrecht! Rotterdam, Arnhem PvdA bestuurders hebben. Groen links heeft de hoofdstad.

Waar zijn de burgemeesters van PVV en SP? Over de tijd genomen stabiel hoger scorende partijen dan gl en meestal ook PvdA (zeker laatste jaren).

Idem naar hoge posten in de ambtenarij, naar Europa, andere internationale posten, bestuursfuncties bij media, onderwijs, cultuur enzovoorts. Het is likken en geven.

Nu gaan ze allemaal los op Sywert en dan moet je je vooral afvragen wie er iets te winnen hebben met deze man te beschadigen (ook als dat ergens terecht is).