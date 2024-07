Onlangs bracht een dakloze man een portemonnee met tweeduizend euro erin keurig netjes terug naar de politie en werd overladen met lof maar eigenlijk was hij hartstikke dom en de schuldvraag laten we even in het midden maar we begrijpen nu wel waarom hij dakloos is. Ten eerste: gevonden portemonnees moet je helemaal niet naar de politie brengen maar naar de gemeente. Ten tweede: zo betrouwbaar is oom agent nu ook weer niet, blijkt andermaal uit SPECTACULAIR onderzoek van het spiksplinternieuwe journalistieke platform Woeste grond. Tien portemonnees met circa 25 euro erin bracht Woeste grond naar verschillende Brabantse politiebureaus en je verwacht het niet maar een paar weken later bleek de helft van de portemonnees leeggeroofd of kwijt. DE HELFT. Geen idee of u Sleepers heeft gezien maar zo ver van de waarheid staat dat dus allemaal niet. Over ondermijning gesproken. Uit het feit dat SOMMIGE agenten 25 euro briefgeld ontvreemden zodra ze de kans krijgen kunnen we twee dingen concluderen: 1) misschien is het korps aan iets betere arbeidsvoorwaarden toe en 2) Brabanders agenten mensen zijn fundamenteel onbetrouwbaar. De helft van u slaagt er maar mondjesmaat in uw innerlijke Sywert te onderdrukken en de andere helft blijft voor altijd arm.

Rutger Bregman; bek houden.