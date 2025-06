Kijk dat christenen tegen regenboogjes zijn omdat je daarmee afstand neemt van 'Gods wetten' wisten we natuurlijk al wel. Maar 'nu' is er weer een nieuwe take: een regenboog is een 'christelijk symbool met een heel andere betekenis' en dus willen kerken in Geldermalsen geen gaybrapad in hun dorp. Heeft te maken met Gods verbond met de mensheid en dat het nu zoveel betekent als 'Japie wipt met Japie' vinden die kerken maar vies. Kijk wij vinden het opdringen van gaybrapaden ook maar zouteloze symboolpolitieke borstklopperij van GroenLinks-D66-figuren waar echt helemaal niemand mee is geholpen behalve GroenLinks-D66-figuren zélf die dit in hun inclusieve nieuwsbriefje rond kunnen pompen, maar dat kerken een regenboog zich onder het mom van 'misbruik van een christelijk symbool' toe-eigenen is godverjanpielekes natuurlijk ook kerkelijke quatsch. Zeg dán gewoon dat je homo's vies vindt. Bovendien weten we allemaal dat de regenboog historisch gezien een symbool is van Super Mario. Iedereen fout!