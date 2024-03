Rondlopen met een kruis. In Den Haag word je dan naar parlementair gebruik op de bek geslagen, in Zeist mag je live op de televisie en krijg je Anitia Witzier achter je aan. Welkom weer bij de jaarlijkse hoogmis van de eens zo geprezen Verzuiling op Witte Donderdag. Het verhaal mag bekend zijn. God (Mart Smeets) en zijn zoons Matthijs, Tom en Khalid worden op de Olijfberg verraden door Frederieke Leeflang, en moeten zich verantwoorden bij Lenny Kuhr, die alle drie aan het kruis wilde nagelen. Maar omdat het Pesach was, mocht er eentje blijven leven van De Deken, en het met pallievlagen opgehitste volk koos voor Khalid. De rest werd gekruisigd nabij Golgotha, dat later gebombardeerd werd door een F35 met Nederlandse onderdelen & de lijken waren foetsie. En toen kwam er een AH-bestelwagen met "Cronaantje" op de zijkant voorbij rijden, en de rest is geschiedenis. Live op NEDERLAND1