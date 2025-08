Hee kijk nou wat zien we daar bij Maurice de Hond? Een peiling in opdracht van 50PLUS met allemaal stellingen over de AOW. En wat blijkt? Maar liefst 78% van de Nederlanders vindt dat de politiek van de AOW moet afblijven. Maar: die 78% van de Nederlanders heeft het fout. De politiek moet namelijk helemaal niet van de AOW afblijven, maar de AOW aanpakken. Het is namelijk nogal bizar dat Youp van 't Hek, Prinses Beatrix en Neelie Kroes allemaal iedere maand meer dan 1000 euro krijgen overgemaakt, terwijl ze dat helemaal niet nodig hebben. Bovendien zijn ouderen in Nederland helemaal niet de groep die het meeste last hebben van armoede. Uit deze tabel van het CBS blijkt dat in 2023 1,1% van de mensen boven de 65 in armoede leefde. Onder alle andere groepen is dat percentage meer dan twee keer zo hoog.