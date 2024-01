Er lijkt zowaar enig schot te zitten in de formatie, die wij inmiddels zo goed kennen. Verkenner/informateur/columnist des vaderlands Ronald Plasterk liet gisteren weten dat hij verwacht dat er nog voor het Voorjaarsreces (toe maar, is het Kerstreces al afgelopen dan?, red.) een debat komt, dat de gesprekken in "een opbouwende sfeer" plaatsvinden, maar dat het er af en toe ook "stevig aan toe" kan gaan. Gooi dat maar in onze pet, maar het Algemeen Dagblad is ondertussen druk met de cijfertjes en wat blijkt? Ook in de Eerste Kamer heeft een kabinet waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt een meerderheid.

Van JA21 en de SGP hadden wij dat eerlijk gezegd wel verwacht, maar nu blijkt ook FvD (2 zetels) bereid steun te verlenen. Fractievoorzitter Johan Dessing: "We hebben altijd de benaming dat we pragmatisch en constructief zijn". Pragmatisch, constructief en de ideologisch zuivere lijn van Idaveld natuurlijk. Ondertussen heeft 50PLUS-eenling Martin van Rooijen al dollar euro gulden-tekens in zijn ogen: "De komende vier jaar kan ik vaak de doorslaggevende stem hebben", zegt hij glimmend." In ruil daarvoor is het enige wat 50PLUS vraagt dat alle werkenden hun complete toekomstige pensioen afdragen aan de bejaarden, de thermostaten overal op 22 worden gezet en er alleen nog maar programma's met Janny van der Heijden op de NPO mogen worden uitgezonden, maar verder stelt hij zich constructief op.

Dan zou je zeggen: dat zijn bij elkaar 38 zetels, klaar is Geert. Maar ja. Weet u welke 10 zetels ook bij die 38 zetels horen? Juist ja. De 10 van de fractie van de VVD. En we hebben allemaal gezien hoe die fractie denkt over plannetjes van PVV, VVD, NSC en BBB. Mijn hemel.