Freek Jansen geeft z'n zetel dus op voor Peppie en daar hoort een afscheidsbrief bij maar Martin Bosma heeft geen zin om die volledig voor te lezen. Want WTF is dit allemaal : "Voor altijd zal ik trots blijven dat de ideologische, zuivere lijn van Forum voor Democratie, mede door mijn inspanningen, behouden is gebleven en dat de Grote Trek naar het Midden, zo eigen aan het parlementarisme en de vuige wedijver om de gunst van journaille en andere agenten van de hegemoon, bij onze bijzondere, unieke club tot staan is gebracht. Inderdaad: velen antwoordden aan de lokroep van de Ring. Mijn trouw blijft zowel aan de achterban van Forum voor Democratie als aan mijn volk: aan onze geschiedenis, onze schoonheid; aan onze uitvindingen en veroveringen; onze veldtochten en plunderingen; aan de verwezenlijking van ons geboorterecht, oftewel: het herstel van de natuurlijke orde - en aan de existentiële strijd om ons voortbestaan temidden van het springtij der wereldvolkeren."

Het komt er vooral op neer dat Freek nu ook in Vlaanderen MET WACHTGELD maaltijdboxen gaat verkopen. Dat handeltje waar Jansen onlangs nog voor geschorst werd, loopt dus niet lekker anders had hij dat wachtgeld - wat FvD trouwens wil afschaffen - niet nodig. In ander FvD-transfernieuws: Gideon van Meijeren verlaat de Haagse gemeenteraad omdat hij gaat wonen in Heino en dat ligt in Overijssel. Ze zullen hem niet gaan missen in het IJspaleis want daar kwam hij toch al nauwelijks.