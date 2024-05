Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, Martin Bosma staat paraat. Hedenochtend speech & krans van meneer de voorzitter bij de Erelijst van Gevallenen 1940-1945. Ruim 70 jaar geleden in 10 jaar tijd door de nonnetjes met 18.000 namen gekalligrafeerd boekwerk, sinds 1960 tentoongesteld in met 24-karaats bladgoud beklede bak van zwarte lavasteen. Al die tijd in de oude Tweede Kamer verstopt bij de nog oudere ingang op Binnenhof 1A, nu bij De Roltrap waar iedere dag na middernacht de bode een bladzijde omslaat. De hele toestand is een serieus geval oud-Hollandsche knulligheid omdat nabestaanden van (ook Indische) militairen, zeelieden en verzetsmensen deels zélf de namen moesten aanleveren maar dan moet je dat wel weten en zo kort na de oorlog waren er nog geen interwebs dus verre van compleet monument. Deze ceremonie slaat u altijd over want slechts een vingeroefening voor 20.00 uur en nog meer te doen maar het zijn nu andere tijden. Bovendien zegt niemand nee tegen een lullepot van Bosma, nietwaar. FF stil nu.