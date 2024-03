BBB-voorvrouw Caroline van der Plas opperde deze week een noodverordening voor de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking. Dat was heel erg Lientje* want die maatregel is op 4 mei al van kracht wegens aanwezigheid van de vorst, vorstin, kabinetsleden, de militaire top en niet in de laatste plaats de duizenden burgers die letterlijk even willen stilstaan bij de honderdduizenden gesneuvelde en vermoorde Nederlandse burgers en militairen. Laat onverlet dat er terecht zorgen leven over de komende nationale twee minuten stilte. Sinds het pogrom van 7 oktober in Israël is het antisemitische briesje dat altijd al rondging, aangezwollen tot een storm. PvdAGroenLinks-politici (en ambtenaren), Extinction Rebellion en andere activisten hebben alle schroom laten varen; Joden zijn onveilig op straat, in het theater en in de Action. De vierde mei is voor dergelijke types uiteraard een doelwit. Maar belangrijker dan de noodverordening is degene die 'm handhaaft. Misschien is het een idee dat deze keer niet door burgemeester Femke Halsema te laten doen.

De tumultueus verlopen opening van het Nationaal Holocaustmuseum begin deze maand was geen nationale herdenking maar gezien het onderwerp net zo beladen en ging heel het land aan. Bij de uitvoering heeft het Amsterdamse stadsbestuur overduidelijk steken laten vallen. Terecht was kritiek uit het kabinet hoorbaar van onder meer minister van Justitie Dilan Yesilgöz en haar tweede man Eric van der Burg (waar Halsema met de haar zo kenmerkende furieuze wijze weer op reageerde: het ligt nóóit aan haar, altijd aan de ander). Feit is dat deze BM geen gelukkige hand van handhaven heeft, toen de coronapandemie in 2020 op stoom kwam liet Halsema op de Dam een antiracismedemonstratie met 15.000 aanwezigen uit de hand lopen, een affaire die eveneens eindigde in een confrontatie met het kabinet.

Er zijn kortom wat vraagtekens te zetten bij het functioneren van Halsema op het gebied van handhaving van de openbare orde. De Amsterdammers zijn ondertussen blij met haar, onlangs gunde de gemeenteraad Halsema een tweede termijn en dat is het goed recht van Wokum. Maar soms wordt vergeten dat Amsterdam ook de hoofdstad van ons land is, 020 vertegenwoordigt in dat opzicht álle Nederlanders. Vandaar ook dat die twee minuten stilte voor het paleis vallen onder de noemer nationale herdenking. Het schuurt dan dat de eindverantwoordelijkheid bij de lokale en omstreden Halsema ligt. Met ook de kwestie van het verborgen verboden vuurwapen in de ambtswoning in het achterhoofd, is ze bepaaldelijk niet de Burgermoeder des Vaderlands te noemen, nietwaar. Is er niet een onberispelijk iemand voorhanden die onafhankelijk, met gezag en de vereiste kwaliteiten de vierde mei in goede banen kan leiden? Jawel, die is er, in de persoon van de man op de foto hierboven.

Meet generaal-majoor Jean-Paul Duckers. Eind 2022 werd hij benoemd tot Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten (PCLAS) en daar hoort een extra functie bij: Gouverneur van de Hoofdstad. Deze positie is een overblijfsel uit vroegere koninklijke tijden en heeft tegenwoordig voornamelijk een ceremoniële rol. De Gouverneur is verantwoordelijk voor het militair vertoon tijdens staatsbezoeken en plechtigheden in Amsterdam (zo heeft Den Haag nog een Gouverneur der Residentie in de persoon van de Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs. Zij gaat met Prinsjesdag te paard voorop in de stoet). Duckers is dus geen prins Carnaval, maar als PCLAS een van de hoogstgeplaatste militairen in het land, van onbesproken gedrag en dus zeer capabel om de Nationale Dodenherdenking in goede banen te leiden.

Dan kan Halsema de rest van het jaar de dienst uitmaken als burgemeester van Clown Town.

*Begin deze week was ze wel on fire over de antisemitische pro-Pallie actie tegen Lenny Kuhr. Kijktip.