Nu al het lulligste festival ooit, samen met dat sneue D66-Democratiefestival in Nijmegen, waar - om het nog ergens op te doen laten lijken - een paar bussen met arme ambtenaren door hun managers heen werden gedwongen om te luisteren naar Eric Corton. Het RING FESTIVAL in Amsterdam. Ieder normaal festival in Amsterdam wordt door de gemeente in alle holen verkracht met superstreng evenementenbeleid, een miljoen benodigde vergunningen, allerlei veiligheidsplannen, milieuregels, geluidsdrempels, regeldruk en ga zo maar door; ze doen graag of er nog wat rafelranden zijn maar onder luid applaus van de regeltjesneukers van GroenLinks wordt alles plat geslagen. Gelukkig is er binnenkort dus het wél heel leuke, want door de gemeente georchestreerde, Festival op de Ring. Want Amsterdam bestaat 750 jaar en dan kun je allemaal bijzonder saaie dingen doen op de Ring A10, zoals volleyballen op de ring, wandelen op de ring, eten op de ring en in je broek plassen op de ring. O en er is muziek, Kris Kross Amsterdam, het genocidale geweld van de Nederlandse popmuziek. Dat """festival""" is uiteraard gratis, maar je moet tóch kaartjes halen, want de boel moet natuurlijk wel in kadertjes gepropt worden. Het halen van kaartjes blijkt nog moeilijker dan het reserveren van een tafel bij Fuku Ramen, het systeem is helemaal ruk en speculanten bieden de tickets tegen betaling aan op Marktplaats. Chaos. Parelduiken hiero. De PvdA kondigt raadsvragen aan. Gelukkig zijn ze in Amsterdam wel heel goed in het opruimen van straatafval. Oh nee ook niet.