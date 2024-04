Vergeet Martin, hier is Martine. Bosma deed vroeger de NPO maar sinds hij hamert is het deze Van der Velde (ook voor al uw schuttersfeesten) die zich over de mediadebatten ontfermt. Aan de formatietafel is PVV is voor afschaffing, wil de VVD 400 miljoen euro bezuinigen, NSC terug naar 2 netten en van BBB mag het ook flink minder. Enter Ilana Rooderkerk, koud 16 dagen D66 Kamerlid dus die Poetinkaart duurde nog best lang. Van der Velde geeft nul fucks voor framing: dat de PVV af wil van de NPO wil niet zeggen dat ze tegen onafhankelijke journalistiek is. Het publieke stelsel deugt niet en is achterhaald, dát is het probleem. En als de NPO verdwijnt, verdwijnt Ongehoord Nederland dus ook. Don Ceder (CU) lijkt het niet te kunnen geloven (en de DPG-kranten snappen het ook niet met hun MENINGENJOURNALISTIEK). Martin is dood, leve Martine.