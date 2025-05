Nadat Poetin daags voor een mogelijke wapenstilstand de grootste (ballistische) raketaanval tot nu toe op Oekraïne uitvoerde, zei Trump over Poetin: "I’ve always had a very good relationship with Vladimir Putin of Russia, but something has happened to him. He has gone absolutely CRAZY!" Daarop reageerde het Kremlin dat Trump "emotioneel overbelast" was. En nu schrijft Trump daarop bovenstaand weer "What Vladimir Putin doesn’t realize is that if it weren’t for me, lots of really bad things would have already happened to Russia, and I mean REALLY BAD. He’s playing with fire!" Goddank zitten de volwassenen weer achter het stuur!

In ander geopolitiek schoolpleinnieuws botert het al een tijdje niet tussen Trump en Netanyahu, en wel door hun verschil van inzicht over hoe Iran nucleaire wapens ontzegd moeten worden. Trump wil een diplomatieke overeenkomst, Netanyahu wil een militaire aanval op Irans nucleaire faciliteiten - want dan weet je het tenminste zeker. En nu blijkt dat het tweetal vorige week hierover een "verhit gesprek" heeft gevoerd:

"According to Channel 12 news, the conversation was marked by sharp disagreements, with Trump reportedly telling Netanyahu: “I want a diplomatic solution with the Iranians. I believe in my ability to make a good deal.” He also reportedly emphasized his interest in an agreement that would serve the interests of both sides. The tone of the reported conversation appeared to conflict with earlier claims suggesting the two leaders had concluded their call with mutual understanding."

Onderstaand de bijsluiter door Trumps Director of Homeland Security Kristi Noem, die in Israël op bezoek was. In positiever nieuws hebben Israël en Syrië voor het eerst directe gesprekken geopend om hun grens-spanningen te de-escaleren en breder conflict te voorkomen.