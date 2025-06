Mobieltjes zijn op middelbare scholen al verboden tijdens lessen, althans dat is de huidige richtlijn waar haast alle scholen zich aan houden, maar nu gaat D66 nog een stap verder terug in de tijd en komt met een schokkend conservatief idee: weer mobieltjes ook uit de pauze (en dus de hele school) met het 'thuis of in de kluis'-principe. "'Op scholen waar telefoons in de pauze nog zijn toegestaan, begint de les vaak met het sussen van de Snapchatruzie uit de pauze. En is het nog steeds heel ongezellig op het schoolplein, wanneer de pauze wordt gebruikt om te scrollen', zegt D66-Kamerlid Hanneke van der Werf". Terug naar gezellige schoolpleinen met D66, naar wat goed was en werkte; er lijkt een Kamermeerderheid vóór het idee te zijn. En dan gaat het niet eens over een verbod maar louter om een richtlijn. Eh is dit D66 nog wel? Krijgen we dankzij die partij straks weer Oudhollandse taferelen op het schoolplein, die we kennen uit de jaren 50 en 60: touwtje springen, hinkelen, stoepen, klaverjassen (bij regen), ganzenborden (bij regen), blikje trappen, knikkeren, misschien mag er zelfs met een leren bal worden gevoetbald mits het schoolplein daar ruimte en doeltjes voor biedt en, het leukste spel ooit, Annemaria KOEKOEK? We zijn zo terug. Bedankt conservatieven van D66!

(We wachten overigens nog steeds op een mobieltjesverbod in de peuterspeelzaal van de Tweede Kamer.)