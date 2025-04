Schakelen we nu rechtstreeks naar Den Haag, waar de Gillende Keukenmeiden - bekend van De Lintjes - gaan knallen om Nederland te redden van de jaarlijkse oorlogstaferelen in Fallujah aan de Maas, Grozny aan de Amstel en Kanaleneiland danwel Schilderswijk en Culemborg. Oud en Nieuw is al een tijdje niet meer leuk, en dat is allemaal de schuld van de VVD en natuurlijk [zelf invullen aub]. Daarom moeten alle leuke meisjes met sterretjes OPHOUDEN met vuurwerk afsteken en BINNENBLIJVEN en Top2000 luisteren. Vuurwerkbranche wil een megaknaller van een compensatie, weer anderen willen STRENGE HANDHAVING (iedereen met een Cobra6 wordt bekogeld met een Cobra12) en BBB/PVV zijn tegen wegens traditiekoeltoer en consumentjeklieren. Oordoppen in & genieten maar.