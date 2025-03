Schakelen nu rechtstreeks naar de Parlementaire Oranjebunker te Den Haag voor het allesbeslissende debat over "de staat van de oorlog in Europa" & de ingelaste EU-spoedpaniektop van morgen. Alle kanonnen zijn aanwezig. Van de oorlogsmennende feldwebels Paternotte en Dassen, tot Frans "DIEP IN RUSLAND KLAPPEN UITDELEN" Timmermans (hij zei het echt - op de NPO), tot Dilan de Verschrikkelijke (Vermogen Voor Defensie) en de kleine korporaal Bontenbal. Heel benieuwd hoe de Venlose Vredesduif Geert Wilders stand gaat houden tegen dit zooitje bloeddorstige casus belli-types dat uw zoons en dochters naar een loopgraaf in de Donbas wil sturen. Nu op RADIO ORANJE: "de kinderen van Vermeer moeten onder de wol"