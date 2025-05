We herdenken

Vandaag precies 25 jaar geleden ging het helemaal mis in de Enschedese wijk Roombeek. Een opslagruimte van S.E. Fireworks vatte vlam, ontplofte en zorgde voor 23 doden, circa 1.000 gewonden en nog veel meer ontheemden. Maar ook: een nationale wond van ongekende proporties met gigantische gevolgen. Politiek, maatschappelijk, wetgevend, juridisch, economisch, materialistisch. Het leverde op onderzoeken, complotten, onderste stenen, geheime documenten, verhalen over landmijnen, columns, verwijten, inzichten, klokkenluiders, doofpotten, voortdurend wegschuiven, eeuwigdurende fluitgeluiden in voetbalstadions, liedjes, games, een extreem slecht geacteerde dramaserie op de NPO en nog veel meer, vooral een nationaal trauma. Sterkte allemaal.