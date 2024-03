Wat is dat toch

Kijk dit wist u natuurlijk al, maar nu weet u het nog beter. Ten eerste stelde de politie hun jaarcijfer over 2023 bij van 600 explosies naar 900 explosies. Telfoutje, overkomt de beste. Ten tweede staat de teller voor het prille 2024 NU al op 250 mushroom clouds. Rotterdam en Amsterdam kent u inmiddels wel, maar 't zaait uit. Die twaalf explosies op 1 adres in Vlaardingen bijvoorbeeld. En wat te denken van "Purmerend, IJmuiden en in Alkmaar, soms zelfs meerdere keren op één dag."

Het is volstrekt onduidelijk wie er doorgaans achter zit, maar "Gisteren hield de politie nog een 13-jarige jongen aan voor betrokkenheid bij een explosie in Medemblik," niet te verwarren met die 13-jarige verdachte van moord en meerdere straatroven. Diederik, Willem-Jan, niet meer doen!