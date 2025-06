Ooit was het een gidsland. Ooit was het een plek, waar je nog echt jezelf kon zijn. Ooit was het een magneet die mensen uit de hele wereld aantrok die wilden genieten van de sfeer, van elkaar, van de ruimdenkendheid en van de onbegrensde mogelijkheden. Ooit was het een baken. Ooit stond het synoniem voor vrijheid. Voor leven in de breedte. Voor menselijkheid, nee dat zeggen we verkeerd, het stond voor Menschelijkheid met een hoofdletter M. Ooit was het niet alleen the place to be, maar vooral een place waar je echt kon be, als u begrijpt wat we bedoelen. Ooit, ja ooit. Maar dat is dus allemaal verleden tijd. Onrust in de onderwereld: tientallen Europese topcriminelen Dubai uitgezet. Walgelijk. Wat ben je dan diep gezonken zeg. Dubai, schaam je kapot.