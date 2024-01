In de eerste 11 maanden van 2023 zou Nederland volgens VVD-stas Asiel Eric van der Burg voor het eerst "serieuze aantallen" uitgeprocedeerde Marokkanen hebben geretourneerd naar veilige zender. Dat serieuze aantal betreft: 250 man. Ter context, afgelopen jaar deden 1000 Marokkanen in Ter Apel een aanvraag, in 2022 waren dat er 700.

Maar dan, dat "nagenoeg" uit "nagenoeg ideaal". Want ook de kansloze asielplaag weet hoe de wind staat. De "aanvraag wachten ze vaak niet eens meer af, legt Van der Burg uit. „Ze weten dondersgoed dat ze niet mogen blijven en dat als ze worden afgewezen, ze in vreemdelingenbewaring worden gezet. En dus zijn ze, als DT&V de afgewezen asielzoekers komt ophalen uit de COA-locatie waar ze verblijven, vaak al met de noorderzon vertrokken: naar een ander EU-land, naar een andere plek in Nederland, niemand die het weet. „Dat is nu ons probleem.”

Er verblijven op dit moment in totaal overigens minder dan 1.448 Marokkanen in 's lands azc's, want 1.448 Afghanen doen het licht uit in COA's onderstaande Herkomst Top 10. Maar hey, in ieder geval 250 minder, mocht u ervoor kiezen dat te geloven. Vertrouwen is immers een keuze!