Op het eerste gezicht raar zinnetje in dit NRC-artikel (klein foutje in het plaatje, hebben wij alvast aangepast, graag gedaan) over de sterk dalende vaccinatiegraad onder kinderen van Turkse, maar vooral Marokkaanse herkomst (pdf): "Bij islamitische scholen is die laatste jaren sterk gedaald; er zijn geen aanwijzingen dat dit komt door de religie." Maar op het tweede gezicht toch niet zo raar. Want het is niet zo dat kinderen op islamitische scholen tien jaar geleden niet islamitisch waren, en nu opeens wel. Sterker nog, het aantal kinderen op islamitische scholen groeit zo snel, dat je haast zou denken dat de kinderen die ernaartoe gaan gemiddeld juist 'minder' islamitisch zijn, omdat de keuze normaler is geworden. Maar toch daalt de vaccinatiegraad onder kinderen van Marokkaanse herkomst veel sneller dan die van alle kinderen, en die van Turkse kinderen ook. Gaat er toch iets niet goed in die superdiverse bubbel zonder autochtonen, waar vaccinaties worden gezien als een soort Squid Game. Hoe dan ook: extra onhandig dat er in Marokko zelf veel uitbraken van de mazelen zijn waardoor we dit soort berichten in de toekomst nog meer gaan zien.