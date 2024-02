Bij de Volkskrant telt alleen je herkomst, en verder niks (zie ook: Donkere Volkskrant-medewerkers allemaal verhinderd bij Volkskrant Kantoortuin Concerten). Anders kunnen we deze eerste alinea van het stuk over het CBS-onderzoek naar segreratie op basis van herkomst niet verklaren. Daarin wordt namelijk beweerd dat Nederlanders met een hoog inkomen en van wie beide ouders hier zijn geboren, het meest in 'hun eigen bubbel' leven.

Terwijl: dat heeft het CBS helemaal niet onderzocht.

Het CBS heeft gewoon geturfd of mensen met een bepaalde herkomst veel mensen met dezelfde herkomst in hun huis, familie, buurt, op school en op het werk hebben. Daaruit blijkt dat mensen met een Nederlandse herkomst vaak andere mensen van Nederlandse herkomst in hun netwerk hebben, ook als je corrigeert voor dat er nu eenmaal nogal veel Nederlanders in Nederland zijn.

Maar er is wel wat aan te merken op de vrij eenvoudige correctie van het CBS, om vervolgens door de persafdeling (bekend van internet) te laten concluderen dat mensen met Nederlandse herkomst het meest gesegregeerde netwerk hebben. Je kunt met deze cijfers net zo goed zeggen dat allochtonen dus te weinig bij autochtonen in hun netwerk komen. Het CBS heeft alleen formele banden geteld, maar kijkt niet wie het initiatief heeft genomen om die wel of niet te smeden.

Wat de cijfers eigenlijk laten zien, zeker als je alleen focust op het verschil tussen de score (0,35) voor autochtonen en die voor allochtonen (0,22 en lager) is dat allochtonen relatief iets vaker banden hebben met andere allochtonen dan met andere autochtonen. Oftewel: een Marokkaan woont relatief iets vaker naast een Turk dan naast een Nederlander.

Bovendien zegt het CBS-onderzoek helemaal niets over andere aspecten van de 'bubbel' waar mensen in leven: wat voor meningen, overtuigingen, handicaps, haarkleuren, leeftijden etc etc etc mensen hebben waar mensen van Nederlandse herkomst allemaal mee omgaan. Het gaat bovendien dus alleen om mensen met een formele relatie met elkaar: vriendschappen, sportclubs of weten wij wat allemaal worden niet meegenomen.