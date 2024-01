Het gaat al dagenlang over de glazenwassersmafia van Zaandam. Waar in de beruchte kansenwijk Poelenburg 1100 glazenwassersbusjes iedere dag over heel Nederland uitzwermen om ramen te lappen om vervolgens 's avonds weer naar Zaandam te gaan om contant uitbetaald te krijgen. NOS, Nieuwsuur, Eenvandaag, De Orkaan, allemaal schitterende artikelen over hoe de Turkse glazenwassersmafia Armetierige Bulgaren uitbuit omdat u zonodig streeploos naar buiten wilt kijken. Maar hoe het werkelijk komt staat dit weekend in De Volkskrant, met dank aan de oude krijger Jan Tromp (paywallmirror). Het is allemaal de schuld van De Telegraaf. Als Evert Santegoeds niet "kopje koffie glazenwasser?" had geroepen naar die meneer op de ladder leefden ze in Zaandam nog lang en gelukkig.

PS1: Mensen, stop met het in stand houden van De Turkse Slavernij. Gewoon een kwestie van zelf glazenwasser worden. Koop daarom zo'n kneiterhandige TELESCOOPSTEEL.

PS2: Niet alle Turkse glazenwassers zijn slecht. Er zitten ook prima appels tussen.